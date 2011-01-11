Очікування шкодить психіці

Фахівці з Гарварду встановили, що якщо ви нервуєте, чекаючи, наприклад, результатів аналізів, значить, у вас серйозні проблеми з психікою.

Був проведений аналіз стресу у більш як 200 жінок, які повинні були пройти різні діагностичні аналізи і процедури. Частині жінок належало пройти дослідження на наявність того або іншого виду раку, інші перевіряли здоров`я печінки.

З`ясувалося, що після проходження процедур і здачі аналізів рівень стресу у деяких жінок помітно підвищився. Додаткові обстеження дозволили експертам зробити висновок, що у цих жінок велика ймовірність проблем з психічним здоров`ям.

Фахівці з Бостона порадили своїм колегам лікарям серйозно відноситися не тільки до постановки діагнозу, але і до психологічної допомоги хворому, так за період очікування він може перенервувати.

tainamira.ru