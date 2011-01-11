Визначено найстрашнішу жіночу хворобу

Вченим вдалося визначити найпоширенішу серед сучасних жінок хворобу, наслідки якої можуть справляти вкрай негативний вплив на подальше життя представниць прекрасної статі.

На думку австралійських фахівців, такою хворобою сучасності є депресія. На думку дослідників, проблемою є той факт, що далеко не всі жінки розуміють та оцінюють всю серйозність цього захворювання і поспішають звернутися до фахівця.

Основна маса жінок не вважають пригніченість і поганий настрій хворобою, дозволяючи депресії роками мучити їх психіку і не давати насолоджуватися життям. Все це, звичайно ж, може призвести до розвитку цілого ряду інших захворювань.

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