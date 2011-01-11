Визначено найстрашнішу жіночу хворобу
14:43, 11 січня 2011Зарубіжні новини
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Хвороба цивілізації
Вченим вдалося визначити найпоширенішу серед сучасних жінок хворобу, наслідки якої можуть справляти вкрай негативний вплив на подальше життя представниць прекрасної статі.
На думку австралійських фахівців, такою хворобою сучасності є депресія. На думку дослідників, проблемою є той факт, що далеко не всі жінки розуміють та оцінюють всю серйозність цього захворювання і поспішають звернутися до фахівця.
Основна маса жінок не вважають пригніченість і поганий настрій хворобою, дозволяючи депресії роками мучити їх психіку і не давати насолоджуватися життям. Все це, звичайно ж, може призвести до розвитку цілого ряду інших захворювань.
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