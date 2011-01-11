Ліки проти раку активуються світлом

Як очікується, протиракові препарати, створені на основі платини, можуть зробити справжню революцію в онкології. Інертні в темряві, вони стають більш потужними при дії на них світла: активуються дією на них синього, зеленого світла і ультрафіолетовими променями, а використовуються прицільно - тільки проти ракових клітин.

Дослідженнями цих нових протиракових субстанцій займаються фахівці Університету Варвік (Великобританія). У експерименті беруть участь хворі з раком яєчників і печінки. Як вдалося з`ясувати, навіть дуже малі концентрації цих речовин призводять до загибелі майже половини ракових клітин. Це - дуже важливо, тому що препарати платини досить токсичні.

Головною перевагою цього методу лікування є те, що нові речовини активуються і атакують ракові клітини лише в конкретній зоні, де на них діють світлом, а здорові клітини організму залишаються непошкодженими. Тим самим вдається уникнути основного негативного ефекту хіміотерапії, через якого онкологам нерідко доводиться відмовлятися від її застосування.

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