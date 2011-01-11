Євросоюз посилить контроль за рослинними препаратами

У країнах Євросоюзу буде введено ліцензування препаратів, виготовлених на основі лікарських рослин, повідомляє The Independent. Відповідна директива ЄС набуде чинності 1 травня 2011 року.

Документ покликаний забезпечити контроль за поширенням рослинних препаратів на тлі зростаючого занепокоєння влади з приводу побічних ефектів, таких засобів. Протягом двох останніх років британське Агентство з нагляду за ліками та товарами медичного призначення (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) видало більше десяти попереджень про використання ліків з вказаної групи.

Британські організації, що об`єднують фахівців з лікарських рослин, висловили побоювання, що ліцензування може призвести до вимивання таких препаратів з ринку через дорожнечу процедури. Зокрема, відповідну ліцензію в Європі мають лише 200 ліків, що виготовляються з 27 видів рослин. У той же час, тільки у Великобританії застосовуються препарати на основі 300 видів рослин.

Згідно з новим європейським законодавством, рослинні засоби, які не пройшли процедуру ліцензування, зможуть виписувати лише внесені до відповідного реєстру фахівці. Проте влада Великобританії відклала створення такого реєстру на невизначений час.

Глава MHRA сер Аласдер Брекенрідж (Sir Alasdair Breckenridge) відзначив, що відомство отримало 166 запитів на ліцензування рослинних препаратів, 78 з яких були задоволені. На його думку, натуральне походження не означає безпеку таких коштів. "Надзвичайно важливо те, що ці ліки повинні виписувати фахівці, що пройшли відповідну підготовку", - додав Брекенрідж.

medportal.ru