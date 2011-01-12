Вправи, які підвищують рівень вітамінів в організмі

Провідний науковий співробітник зі Школи громадської охорони здоров`я Роберт Дрексел поряд з колегами з Центру досліджень здоров`я в Лондоні з`ясували, що фізичні вправи є найбільш ефективним заходом при зниженні рівня вітаміну D у представниць прекрасної статі.

Головний спеціаліст даного висновку і співавтор проекту Майкл Івон зробили дуже важливе відкриття - позаяк через постійні стреси жіночий організм значно слабшає, відбувається кількісна втрата вітаміну D, що в свою чергу призводить до різних серйозних захворювань. Тож тепер з допомогою тілесного навантаження можна буде запобігти не тільки зниженню захисних сил, а й втраті цього вітаміну. Дані вправи - крок у майбутнє, оскільки він передбачає якісну долікарську допомогу.

Роберт Дрексел і Майкл Івон провели більше 18 випробувань за участю 4000 жінок у віці від 18 до 57 років. У ці експерименти входило використання нової методики фізичних вправ та застосування тайської методики. Всі заняття були спрямовані на поліпшення ходи, гнучкості, стабілізації рівноваги, що необхідно в повсякденному житті, особливо при сидячому способі життя. Після закінчення програми ефект був значний, тому що покращилися показники вітаміну D серед всіх добровольців.

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