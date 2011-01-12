У Шрі-Ланці через повені постраждали 70 тисяч людей

Влада Шрі-Ланки намагається справитися з наслідками проливних дощів і повеней, внаслідок яких близько 70 тис. чоловік позбулися даху над головою і зараз живуть у тимчасових таборах.

У зоні повеней опинилися близько мільйона чоловік. Уряд країни і міжнародні організації намагаються забезпечити потерпілиї їжею і чистою водою, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За даними місцевої влади, внаслідок повеней загинуло 18 чоловік.

Найбільше через повені постраждало місто Баттікалоа на східному побережжі країни.