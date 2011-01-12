Пробіжки вилікували жителя Франції від алкоголізму

Дизайнер інтер`єрів і радник муніципалітету одного з міст на заході Франції Жан-Франсуа Лаженесс протягом довгих двадцяти років страждав від запоїв. Алкоголізм привів до того, що він до п`ятдесяти років важив 107 кілограмів, повідомляє агентство ІТАР-ТАРС.

У юності чоловік займався бігом. Саме це заняття допомогло йому відмовитися від руйнуючої залежності. Почавши з коротких, неспішних пробіжок, поступово француз збільшував навантаження. У міру посилення режиму стан чоловіка поліпшувався. У результаті біг допоміг йому скинути 40 кілограмів і справитися із запійними нападами.

Зараз Лаженесс стабільно бере участь в марафонах, написав книгу про важкі моменти свого життя під назвою "Золоті перлини на полі життя" і створив інтернет-портал, присвячений проблемі алкоголізму і методах боротьби з ним.

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