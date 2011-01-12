Чашка какао пришвидшить мозковий кровотік

Британськими ученими було проведено дослідження, в якому молоді жінки пили по чашці какао перед виконанням важких завдань і виконували їх під контролем магнітно-резонансного томографа. На приладі у всієї групи було відмічено прискорення мозкового кровотоку.

Ученими було вивчено дію какао на мозок людей, у яких спочатку був понижений мозковий кровотік. На думку дослідників, флавоноїди і антиоксиданти, виявлені в какао, можуть стати джерелами ліків від недоумства і старечого склерозу. Проте, в магазинах продається какао-порошок, в якому низький вміст флавоноїдів. Флавоноїди штучно прибирають з сировини, оскільки вони додають гіркоти напою.

newsland.ru