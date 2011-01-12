У Києві коти і собаки стали менше кусатися

Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин» відзначає у Києві тенденцію до зменшення кількості укусів людей собаками та котами, причому як домашніми, так і бездомними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центру.

Так, за підсумками 2010 р. в КП “Центр ідентифікації тварин» зареєстровано 1 тис. 684 випадків укусів людей домашніми собаками і 809 укусів домашніми котами. Тоді як у 2009 р. у столиці було зареєстровано 1 тис. 975 випадків укусів киян домашніми собаками і 842 – котами.

Начальник відділу обліку та реєстрації КП «Центр ідентифікації тварин» Світлана ВАСИЛЬЄВА відзначила, що у 90% випадків домашні тварини нападають на членів сім’ї, в яких живуть.

Водночас минулого року було зареєстровано 2 тис. 777 випадків укусів людей бездомними собаками, бездомні коти нападали на киян 157 разів. Разом з тим у 2009 р. КП зафіксувало 3 тис. 116 випадків укусів людей бездомними собаками, котами - 180.

Фахівці роз’яснюють, що тварини, які живуть в густонаселених містах, зазнають різноманітних стресів і в будь-який момент можуть несподівано напасти на людину. Небезпеку становлять як зграї безпритульних собак, так і собак, яких господарі вигулюють без намордника та повідка. Небезпека нападу собак на людей підвищується навесні та восени – в періоди парування. Проте дані статистики свідчать, що напади собак на киян відбуваються регулярно в усі пори року.

Фахівці центру отримують інформацію від Санітарно-епідеміологічної служби м.Києва. Остання – в свою чергу – від міських поліклінік. В такий спосіб центр володіє повною інформацією про напади на людей домашніх та бездомних тварин у столиці.

Спеціалісти закладу між іншим зазначають, що для убезпечення відповідальності власника у випадку, якщо тварина завдала шкоди іншій особі або її майну, обов`язковою для власників собак порід, визначених переліком у постанові Кабміну «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак…» від 9 липня 2002 р., є страхування відповідальності власника. За 2010 рік у центрі було зареєстровано 1248 випадків страхування відповідальності власника.

З 1 по 31 січня 2011 в центрі діє акція «Застрахуй відповідальність», коли власник собаки отримує страховий поліс відповідальності власника на рік безкоштовно. Коштом спонсора центр купує страхові поліси для власників собак, які вирішать зареєструвати свою тварину до 31 січня цього року.

Станом на 31 грудня 2010 р у КП “Центр ідентифікації тварин» зареєстровано 4 тис. 214 домашніх тварин - це кількість тварин, зареєстрованих впродовж 2010 року.

Всього в базі даних КП "Центр ідентифікації тварин" зареєстровано 42 тис. 970 тварин.