Що буде із Землею через 60 років розповіли експерти

Перенаселення Землі через 60 років може призвести до браку харчів, води та енергоресурсів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у звіті за результатами масштабного дослідження, проведеного Інститутом інженерів-механіків, проблему зростання кількості населення, особливо у країнах, що розвиваються, називають викликом ХХІ століття. Також експерти вважають, що перенаселення становить більшу загрозу, ніж кліматичні зміни.

Автори дослідження очікують, що у наступні 60 років населення планети зросте з нинішніх трохи менше ніж 7 мільярдів - до 9,5 осіб.

Над цим звітом працювали близько 70 інженерів з різних країн. Вони переконані, що цей виклик можна подолати, застосовуючи вже існуючі здобутки.

У звіті йдеться про те, що роботу над технічними рішеннями для світу, населеного 9,5 мільярдами людей, треба починати вже зараз.

Інженери пропонують способи ефективного використання дощової води, а також технології тривалого зберігання свіжості харчів. Автори документу зазначають, що близько половини продукції, виробленої на африканських фермах, псується ще під час транспортування.

Інженери вважають, що чимало проблем можна розв`язати, якщо перерозподілити кошти, але не вказують, де, на їхню думку, можна знайти необхідні кошти.

Так, наприклад, у звіті сказано, що Європа має припинити експортувати до Африки старі автомобілі, які забруднюють довкілля, але вчені не дають відповіді на запитання, де африканські таксисти зможуть взяти гроші на дорогі нешкідливі для природи машини.

Інший автор каже, що Африці не слід допомагати будувати нові електростанції, які використовують вугілля, доки континент не матиме технологій, які б убезпечили атмосферу від шкідливих викидів. Водночас науковці не вказують, хто платитиме за такі дорогі вдосконалення.

Кілька доброчинних організацій розкритикували звіт за те, що його автори не зуміли наголосити на тому, що проблеми з довкіллям та кліматом спричинили багаті мешканці країн із низькими темпами зростання населення, а не бідні люди з країн, населення яких швидко зростає.