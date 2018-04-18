17 причин з'їсти мандарин

Мандарин - представник сімейства цитрусових, а отже, в ньому приховані цілі поклади вітаміну С. Але не тільки... Ще в «оранжевих м`ячиках» міститься вітамін Д, який має протирахітну дію і вітамін К, здатний забезпечити еластичність кровоносних судин. А ось нітратів в мандаринах не буває. З лимонною кислотою ці шкідливі речовини не уживаються.

Існує величезна кількість способів використовувати мандарини з лікувальною метою.

Плоди і сік

- Мандариновий сік є корисним дієтичним і лікувальним напоєм. Особливо він рекомендується дітям (навіть немовлятам) і хворим.

- При високій температурі сік мандарина добре угамовує спрагу.

- Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Вони містять велику кількість фенолікової амінокислоти, яка називається синефрином. Це добре відомий протизастійний і протинабряковий засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується кожен ранок випивати по склянці мандаринового соку.

- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини і сік.

- Мандариновий сік, що вживається регулярно і у великих кількостях, позбавляє від гельмінтів (глистів).

- Плоди мандарина чудово насичують організм вітамінами в зимовий час.

- Мандарини мають антицинготну дію, підвищують апетит, покращують обмінні процеси.

- Ефірна олія мандарина піднімає настрій.

- Мандарини і мандариновий сік завдяки фітонцидним властивостям мають антимікробну дію.

- Зовнішнє застосування мандаринового соку допомагає в боротьбі з молочницею.

- Сік і плоди мандарина ефективно діють при дизентерії.

- При рясних клімактеричних кровотечах мандарини широко використовують як кровоспинний засіб.

- Сік застосовується при шкірних захворюваннях. Дія фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильна, що свіжий сік вбиває деякі грибки (трихофітію, мікроспорію). Щоб вилікувати шкіру і нігті, уражені грибком, слід багато разів втирати в них сік з часточки або шкірки мандарина.

Шкірка

- Пом`якшують кашель і мають відхаркувальну дію при бронхітах і трахеїтах настої і відвари з сухої шкірки на воді (1:10).

- Мандаринова шкірка входить до складу суміші лікарських рослин для отримання гіркої настоянки, яка застосовується в медицині для підвищення апетиту і поліпшення травлення, її приймають по 10-20 крапель за 15-30 хвилин до їжі.

- Для стимуляції апетиту рекомендують використовувати в тих же дозах і чисту настоянку сухої шкірки мандарина.

- При діабеті відвар з шкірки мандаринів сприяє зниженню рівня цукру в крові. Шкірку з плодів кип`ятять 10 хвилин в 1 літрі води. Відвар потрібно тримати в холодильнику непроцідженим і приймати щодня.

Будьте обережні!

Не дивлячись на лікувальні властивості, мандарини можуть нашкодити людині. Вони подразнюють нирки і слизисту оболонку шлунку і кишечника. Тому мандарини не рекомендуються при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечника, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.

realt.ua