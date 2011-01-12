Темний шоколад проти хронічної втоми

Щоденне вживання темного шоколаду може полегшити симптоми синдрому хронічної втоми (СХВ).

Від хронічної втоми страждає значна частина жителів Землі, в першу чергу великих міст. Причини СХУ - жорсткий ритм життя, нездорові звички, великі психологічні навантаження мешканців сучасних мегаполісів. Хронічна втома виявляє себе "незрозумілими" головними і м`язовими болями, станом "розбитості" тощо.

Про корисні властивості натурального шоколаду пишуть і говорять уже давно, але зараз його стали вивчати як засіб для профілактики СХВ. Англійські вчені з медичної школи Халла-Йорка провели 2-місячний експеримент з 3 групами добровольців. Одна група їла звичайний шоколад, іншій було запропоновано включити до щоденного раціону 45 грамів темного десерту з високим вмістом какао (85 відсотків), контрольній групі шоколаду не давали.

Для жінок найрадісніший результат експерименту - ніхто з добровольців не набрав зайвої ваги, хоча в "шоколадних" групах кожен з учасників щодня споживав 245 зайвих калорій. Але дослідники більше раділи підтвердженню своєї гіпотези про те, що темний шоколад з високим вмістом какао-поліфенолів надає людям бадьорість і свіжість - це показали спеціальні тести на втому, яким дослідники піддали учасників солодкого експерименту. Раніше темний шоколад був рекомендований як потужний антиоксидант.

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