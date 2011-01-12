Шестикласниця народила просто на уроці
Вчителі думали, що гострий апендицит
У Якутії народила 12-річна школярка. Перейми у неї почалися прямо на уроці. Вчителі терміново викликали їй "швидку".
Вони думали, що в учениці гострий напад апендициту. Сама школярка теж не здогадувалася, що вагітна. Народження дочки стало для неї та її батьків сюрпризом.
- Пологи пройшли без ускладнень, - розповіла співробітниця пологового будинку. - Зараз і мати, і дитина почувають себе нормально.
За словами медиків, незважаючи на юний вік, фізіологічно дівчинка вже дозріла для пологів, і всі репродуктивні функції у неї добре розвинені.
У школі зізнаються, що народження малюка у їхньої учениці - повна несподіванка.
- Вона ходила в школу як завжди. Жодних ознак, що вона вагітна, не було, - дивуються педагоги.
Представники прокуратури Якутська підтвердили, що перевірка проводиться, проте підкреслили, що кримінальна справа не буде заведена через відсутність складу і суб`єкта злочину. Батько дитини виявився учнем сьомого класу тієї ж школи.
Коментар фахівця
Роман Буянов, адвокат:
"Ніхто кримінальної відповідальності не понесе"
- Батько дитини не понесе кримінальної відповідальності, тому що йому ще не виповнилося 18 років. Згідно із законодавством, у нашій країні покарання загрожує тільки повнолітнім громадянам, які вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. У цьому випадку і мати, і батько дитини - діти, яких ніхто не має права кримінально покарати. Крім того, дуже складно довести, хто більшою мірою винен у ситуації, що склалася - дівчинка чи хлопчик. Не можна звинувачувати у всьому семикласника, тільки тому, що він хлопець.
kp.ru