Шестикласниця народила просто на уроці

У Якутії народила 12-річна школярка. Перейми у неї почалися прямо на уроці. Вчителі терміново викликали їй "швидку".

Вони думали, що в учениці гострий напад апендициту. Сама школярка теж не здогадувалася, що вагітна. Народження дочки стало для неї та її батьків сюрпризом.

- Пологи пройшли без ускладнень, - розповіла співробітниця пологового будинку. - Зараз і мати, і дитина почувають себе нормально.

За словами медиків, незважаючи на юний вік, фізіологічно дівчинка вже дозріла для пологів, і всі репродуктивні функції у неї добре розвинені.

У школі зізнаються, що народження малюка у їхньої учениці - повна несподіванка.

- Вона ходила в школу як завжди. Жодних ознак, що вона вагітна, не було, - дивуються педагоги.

Представники прокуратури Якутська підтвердили, що перевірка проводиться, проте підкреслили, що кримінальна справа не буде заведена через відсутність складу і суб`єкта злочину. Батько дитини виявився учнем сьомого класу тієї ж школи.

Коментар фахівця

Роман Буянов, адвокат:

"Ніхто кримінальної відповідальності не понесе"

- Батько дитини не понесе кримінальної відповідальності, тому що йому ще не виповнилося 18 років. Згідно із законодавством, у нашій країні покарання загрожує тільки повнолітнім громадянам, які вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. У цьому випадку і мати, і батько дитини - діти, яких ніхто не має права кримінально покарати. Крім того, дуже складно довести, хто більшою мірою винен у ситуації, що склалася - дівчинка чи хлопчик. Не можна звинувачувати у всьому семикласника, тільки тому, що він хлопець.

kp.ru