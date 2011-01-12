Імбирний чай - для стрункості

Рецепт №1

Узяти корінь імбиру завдовжки 4-4,5 см і 2 зубчики часнику.

Імбир очистити і порізати тонкими часточками. Додати до імбиру зубчики часнику цілком. Залити вміст в термос двома літрами кип`ятку і залишити настоюватися на півтори години. Потім вийняти імбир і часник і пити готовий чай в теплому або гарячому вигляді 4-6 разів на день за півгодини до їжі.

Напій прискорює обмін речовин, що сприяє зниженню маси тіла (ефект внутрішньої грілки).

Імбирний напій для схуднення, прийнятий перед їжею, сприяє притупленню відчуття голоду, що перешкоджає переїданню.

Рецепт №2

Почистити корінь імбиру і подрібнити. Одну чайну ложку залити кип`ятком і дати настоятися. Додати чайну ложку меду і шматочок лимона.

Цей рецепт також хороший для прискорення обміну речовин. Замініть цим чаєм уранішню чашку кави і одержите порцію користі з самого ранку.

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