Препарати з кальцієм приводять до інфаркту

Один з найвпливовіших медичних журналів в світі «БМЖ» (British Medical Journal) опублікував велике дослідження. Група учених з Нової Зеландії, Великобританії і США знову зважила і «перелопатила» 11 великих досліджень по запобіганню остеопорозу за допомогою препаратів кальцію. Такий тип досліджень в медичній науці називається мета-аналізом, і сьогодні він вельми популярний. При умілому зверненні це дозволяє витягнути із старих робіт що-небудь новеньке і несподіване. Так трапилося і на цей раз, коли учені узагальнили спостереження над майже 12 тисячами осіб, проведеними раніше в рамках 11 різних досліджень. Підсумок сумний: препарати з кальцієм збільшують ризик інфарктів на 31%.

Чому цього не відмітили раніше? У шести старих роботах з 11, що увійшли до цього мета-аналізу, така «інфарктна» тенденція спостерігалася, але не була статистично значущою. А коли всі дослідження об`єднали, тенденція перетворилася на абсолютно достовірний факт: 31% — це дуже істотно. Висновок учених однозначне: застосування препаратів кальцію для захисту від остеопорозу необхідно переглянути. А їх колеги йдуть навіть далі: вони стверджують, що при остеопорозі не слід використовувати не тільки препарати з одним кальцієм, але і комплексні засоби, що містять ще і вітамін D. Хоча останні в цей мета-аналіз не входили, і тому, за строгими науковими правилами, вони поки поза підозрою.

aif.ua