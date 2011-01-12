Мільйони британців не вийшли на роботу після новорічних свят

Тривалі новорічні свята виявилися важким випробуванням для багатьох британців - близько 2 млн службовців країни не змогли по їх завершенні вийти у вівторок на роботу з причини поганого самопочуття, повідомляє в британська газета Daily telegraph.

Експерти оцінюють збитки від цієї постсвяткової "епідемії" - а вона вразила більше 6% від всієї робочої сили країни - в 302 млн фунтів стерлінгів (400 млн 700 тисяч доларів).

З майже 2 млн хворих 275 тисяч людей, за даними видання, повідомили своїм роботодавцям, що у них застуда: кашель і нежить.

Причини нездужання інших хворих не уточнюються, проте, газета супроводила цього повідомлення промовистим заголовком: "Святкове похмілля обійдеться в 302 млн фунтів".

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