В Австралії жертвами повені стали вже 22 людини, безвісти зниклими вважаються ще близько ста осіб.

Як передають Vesti.ru, за прогнозами синоптиків, сьогодні повінь сягне свого піку. До удару стихії готується Брісбен, де евакуюють жителів міста.

До того ж учені заговорили про можливу екологічну катастрофу: прісна вода з річок серйозно загрожує флорі і фауні Великого Бар`єрного рифа.

До рятувальної операції підключилася армія. Евакуація триває по всьому штату Квінсленд. Тисячі осіб розміщено у спеціально створених центрах Червоного хреста.

"Квінсленд потерпає від найжахливішого природного катаклізму в нашій історії і, схоже, в історії всієї нації, - сказала глава уряду штату Квінсленд Анна БЛАЙ. - Оцінюючі всі ті руйнування, які принесла з собою велика вода, три чверті штату - в руїнах, ми розуміємо, що вони порівняні за масштабами з післявоєнними".