Чому вранці ми маємо поганий вигляд?

Отже, що відбувається із шкірою вранці?

1.За ніч верхні шари шкіри втрачають вологу і зневоднюються. Через це на обличчі чітко проступають зморшки.

2.Якщо ви спите на животі, то зморшок вранці більше.

3.Середні і нижні шари шкіри вночі перенасичені вологою через тривале перебування в горизонтальному положенні. Тому повіки набувають припухлості, під очима — мішки, щоки здаються одутлими, овал обличчя втрачає чіткість.

4.Прагнучи привести зовнішність до ладу, організм зменшує притік крові: звужує підшкірні судини. В результаті ви блідіші, ніж в інший час доби, і ризикуєте переборщити з декоративною косметикою. Її краще наносити за годину після сну.

5.На блідому фоні чітко виділяються прищики.

Що робити?

1.Скористатися денним кремом — тоді блідість, набряклість і інші косметичні недоліки, обумовлені уранішніми особливостями шкіри, минуть швидше.

2.Крем наносити треба до полудня, пізніше він вже неефективний. Вранці шкіра найбільш сприйнятлива до косметичних процедур і чудово відгукується на дію компонентів денного засобу для догляду за нею. І вранці крем нормалізує секрецію сальних залоз. Вона підвищується в проміжку між 10 і 12 годинами, через що обличчя починає блищати.

3.Денний крем повинен бути з SPF-чинником і спеціальними біопротекторами типу мексорилу (захищає волокна колагену і еластину від розпаду), бджолиного воску і рослинних керамідів, щоб шкіра на весь день мала захист від сонячних променів, тютюнового диму, вітру, дощу, пилу, вихлопних газів і т.д.

4.Застосовуйте денний і нічний крем однієї лінії: вони ідеально доповнюватимуть один одного, максимізувавши ефект. І ніколи не плутайте баночки з денним і нічним кремом! У них принципово різний склад активних компонентів і текстура. Денний крем повинен зволожувати і захищати шкіру, а завдання засобу, яким ви користуєтеся увечері, — живити і відновлювати зовнішні покриви.

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