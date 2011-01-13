Шість головних ознак пивного алкоголізму

Поріг і швидкість виникнення та прогресування хвороби в різних людей залежать переважно від сталості обміну речовин. Очевидно, що ризик зростає за умови раннього початку алкоголізації (в підлітковому віці) у разі систематичному вживанні пива та за звички перевищувати його разову дозу понад 1 літр.

Коли ж людина переступає невидиму межу? Наведено далеко не повний перелік ознак алкоголізму. Однак, якщо присутня хоча б одна з них, це має бути сигналом до того, що необхідно переглянути своє ставлення до вживання алкогольних напоїв і звернутися за консультацією до нарколога:

1. Людина зовсім неспроможна або часто не може зупинитися на невеликій дозі спиртного.

2. Вживає набагато більше спиртного, ніж раніше, але ефект від цього такий самий або й менший.

3. Виникають провали у пам`яті на період сп`яніння.

4. Людина починає вживати спиртні напої на роботі, за кермом, у громадських місцях, з випадковими знайомими, на самоті або у зовсім невідповідній для цього ситуації.

5. Людина відчуває бажання випити пива наступного дня після його вживання (вранці, вдень або навіть увечері).

6. Спроби зменшити частоту і дозу випитого зазнають невдачі.

Отже, як бачимо, "нешкідливість" пива оманлива. А агресивна реклама цього напою може спричинити спалах нової форми алкоголізму серед молоді, який матиме тяжкі медичні й соціальні наслідки. У деяких країнах таку рекламу взагалі заборонено.

У розвинених країнах Заходу стає немодним пити пиво, адже в умовах сучасних технологій навіть невеликі дози алкоголю можуть призвести до помилки, яка обійдеться в тисячі доларів. Тому пивні компанії змушені шукати нові ринки збуту своєї продукції. Там, де не усвідомлюють, що пиво так само небезпечне для людини, як і будь-який інший спиртний напій.