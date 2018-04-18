Неврози у дітей формують батьки
Дуже швидко дитина переляканих батьків успадкує тривожне сприйняття дійсності... Усі хворобливі залежності - алкогольна, наркотична, ігрова, мають невротичну природу...
Про симптоми невротичних станів, чи потрібно їх лікувати розповідає психолог Аліна Шишок.
Стати жертвою неврозу може майже кожна людина. Психологи жартують, що всіх людей можна розділити на невротиків і психопатів. Генетична схильність до цього захворювання все ж існує, однак не можна передати у спадок невроз у цілому.
Якщо дитина має тривожну акцентуацію характеру, успадковану від батьків, і, крім того, зростає у тривожних умовах, увесь час бачить перелякану матір, шансів захворіти неврозом у неї значно більше, ніж у дитини спокійної мами, яка дає своєму чаду відчуття захищеності. Дуже швидко дитина переляканих батьків успадкує тривожне сприйняття дійсності.
Варто відзначити, що всі хворобливі залежності - алкогольна, наркотична, ігрова, мають невротичну природу.
Невроз можна порівняти з коротким замиканням в електричній мережі - різким ударом, який виводить з ладу всю систему. Подібний несподіваний удар у разі неврозу відчуває мозок людини.
Існує величезна кількість різновидів цього захворювання. Перераховувати їх не варто - адже навіть фахівцям часом доводиться звертатися до словника, щоб визначити точну природу конкретного неврозу.
Однак варто розрізняти неврозоподібні стани і власне невроз. Яскравий приклад неврозоподібного стану - перш ніж вийти з дому, людина відчуває нагальну потребу кілька разів перевірити, чи перекритий газ. Причому, пам`ятає, що вже робила це, однак, навіть одягнувши взуття та одяг, знову повертається на кухню, щоб ще раз глянути на газ. Тобто розвивається невроз нав`язливих станів, надзвичайно поширений в наш час. Така особистість є здоровою психічно, проте в її житті з`являються нав`язливі ідеї, які заважають.
Проявами неврозоподібного стану також є нав`язливі мелодії, які крутяться в голові, слова, числа. З подібним станом людина здебільшого може впоратися самостійно, однак варто замислитися - чому саме ця мелодія, а не інша? Іноді - це спосіб уникнути певних неприємних думок або, навпаки, спосіб заповнити внутрішню порожнечу. Єдина рекомендація, яку можна дати, - звернутися до психолога або психотерапевта, щоб визначити джерело неврозоподібного стану. Тільки так можна вирішити проблему остаточно.
Переростає в справжній невроз неврозоподібний стан поступово. Загострити протікання хвороби можуть негативні явища в житті - перевтома, недосипання, стрес тощо. І тоді людина раптом починає спостерігати за собою несподіване тяжіння до нав`язливих, часом просто нерозумних дій. Класичний прояв неврозу - коли людина починає мити руки 50-60 разів на добу, від чого у неї розвиваються шкірні захворювання, нейродерміт тощо. Однак самостійно зупинитися у своїй боротьбі за чистоту людина вже не здатна.
Інші жертви неврозу не можуть годину-півтори вийти з будинку, тому що перевіряють багато разів, перекрили чи газ, воду, закрили вікна, вимкнули праску. Дехто повертається з аеродрому або навіть із навколосвітньої подорожі, бо дошкуляє думка - чи усе вдома в порядку?
Якщо не почати лікування на цій стадії, захворювання може перерости в масштабну психічну патологію. Кожна людина часом відчуває невмотивовану тривожність - ми взагалі живемо в епоху неврозу. Висока динаміка життя постійно примушує перебувати в стані натягнутої струни, а для людини - це не природно. Більшість наших співвітчизників не мають можливості присвятити хоча б годину-півтори на добу просто роздумам і переосмисленню буття, а це, до речі, - необхідна умова нормального існування. Свідомість сучасної людини перевантажена інформацією. Особливо багато невротизованих осіб серед мешканців великих міст, мегаполісів. Ще в ХVІ-ХVІІ ст. майже не було згадок про поширення неврозу. В даний час - це одне з найпоширеніших психічних відхилень. У цілому це захворювання свідчить, що варто зупинитися і щось змінити у своєму житті.
Панічні атаки можуть бути ще однією фазою розвитку неврозу. Це надзвичайно неприємний стан, який супроводжується фізіологічними проявами - підвищеним серцебиттям, рясним потовиділенням, надзвичайної блідістю або, навпаки, почервонінням обличчя. Людина раптово відчуває страшенну паніку і переляк. Причому ніякі докази здорового глузду до нього не доходять. Варто відзначити, що панічні атаки можуть спричинятися не тільки неврозом, а й іншими психічними розладами. У лікуванні неврозу часто застосовують медичні препарати. Неодмінною умовою подолання неврозу та панічних атак є психотерапія.