Люди, які регулярно їдять моркву, більш привабливі

Шкіра людей, які регулярно їдять сливи і моркву, набуває золотистого відтінку і завдяки цьому вони стають більш привабливими для навколишніх. До такого висновку прийшли вчені з університетів Сент-Едрюс і Брістольського, результати досліджень яких оприлюднила газета "Дейлі телеграф".

Зміні тону шкіри, як з`ясували фахівці, що дослідили понад 50 добровольців, сприяють передусім жовті пігменти - каротиноїди. Причому, зміну відтінку шкіри можна помітити вже через два місяці регулярного вживання в їжу слив і моркви, стверджують експерти.

На думку одного з учасників дослідження Йана Стівенса, це відкриття "може спонукати людей перейти до більш здорового способу харчування і життя".

ami-tass.ru