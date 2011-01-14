У Бразилії через повені та обвали загинули 500 осіб

Внаслідок повеней та обвалів на південному сході Бразилії загинули, за останніми даними, близько 500 чоловік.

Влада не виключає, що жертв буде значно більше, але з`ясувати це вдасться лише тоді, коли рятувальники дістануться до важкодоступних зараз населених пунктів, повідомляє радіо «Свобода».

Тіла понад 200 загиблих було знайдено в місті Терезополіс, у штаті Ріо-де-Жанейро.

Нинішнє стихійне лихо називають одним з найбільших в історії Бразилії.