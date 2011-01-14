У Бразилії через повені та обвали загинули 500 осіб
09:09, 14 січня 2011Зарубіжні новини
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Найпотужніша стихія у країні
Внаслідок повеней та обвалів на південному сході Бразилії загинули, за останніми даними, близько 500 чоловік.
Влада не виключає, що жертв буде значно більше, але з`ясувати це вдасться лише тоді, коли рятувальники дістануться до важкодоступних зараз населених пунктів, повідомляє радіо «Свобода».
Тіла понад 200 загиблих було знайдено в місті Терезополіс, у штаті Ріо-де-Жанейро.
Нинішнє стихійне лихо називають одним з найбільших в історії Бразилії.
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