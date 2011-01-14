У дитячому харчуванні знову виявили смертельний меламін

Cтало відомо з китайських джерел про те, що поліція заарештувала 96 осіб, що використали сухе молоко, насичене отруйним меламіном, для виробництва молочних продуктів. Вилучено 2132 тонни порошку. Нагадаємо, саме меламін убив, щонайменше, вісім і відправив на лікарняне ліжко 300000 дітей в 2008 році.

Меламін застосовують у виробництві пластмас, клеїв, лаків, фарбників. Отруєння ним може провокувати появу екземи, впливати на стан верхніх дихальних шляхів, нирок (камені), печінки і селезінки. А тривале споживання їжі, що містить меламін, здатне привести до непередбачуваних наслідків. Меламін додають в молочні продукти, щоб рівень білка здавався вищим.

Варто відзначити, що в минулому липні перевіряючі організації виявили в північно-західних провінціях Ганьсу і Цинхай сухе молоко, концентрація меламіну в якому перевищувала норму в 500 разів.

newsland.ru