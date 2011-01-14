Дзеркало може вимірювати температуру людини

Японський електротехнічний концерн "Ен-и-сі" /NEC/ розробив безконтактний термометр у вигляді звичайного настільного дзеркала.

Для того, щоб зміряти температуру за допомогою нового градусника, досить просто подивитися в дзеркало, не торкаючись до нього. Опісля декілька секунд на його поверхні висвітиться результат. Якщо температура виявиться дуже високою, то градусник-дзеркало подасть тривожний звуковий сигнал.

За словами розробників, створений ними термометр можна ефективно використовувати для швидкої перевірки стану здоров`я людини в будь-якому місці, що особливо корисно, зокрема, під час епідемій грипу. У NEC планують в найближчий рік продати більш як 5 тис. подібних градусників, які випускаються в двох варіантах і коштують від 98 до 120 тис. ієн /від 1,2 до 1,4 тис. доларів США/.

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