Як нормалізувати артеріальний тиск і кровообіг?

Затяжної осені, а особливо взимку, через постійну зміну погодних умов, у людини в організмі істотно сповільнюється і скорочується потік крові. Час від часу навіть загартовані люди можуть відчувати, як у них без причини починають німіти кінцівки, відчувається холод в суглобах, ломота. Подібного роду симптоми говорять про певні збої в кровообігу. Тому серйозно варто задуматися про те, щоб кардинально поліпшити становище.

Можна звернутися по допомогу до лікуючого лікаря, який призначить відповідний курс лікування. Але, ковтаючи одну «лікарську хімію», оздоровлюючи одні органи і частини свого тіла, людина неусвідомлено садить інші. Цілком раціонально скористатися народною домашньою аптечкою.

Зверніть увагу на цілющі трави.

Регулюємо тиск Для того, щоб нормалізувати свій кров’яний тиск, вам необхідно пити чай каркаде. Особливість цього чаю полягає в тому, що, якщо ви питимете його в гарячому вигляді, то він здатний підвищити артеріальний тиск. А, якщо вживати в холодному, то тиск знижується. При цьому, за твердженням медиків, каркаде скорочує ризик інсультів, захворювань нирок і судинної системи. Готувати такий чай просто – берете 5 пелюсток, заливайте кип`ятком, настоюйте близько 10 хвилин, проціджуєте і вживаєте.

Розширюємо судини Для того, щоб поліпшити периферичний кровообіг, рекомендується вживати гінко білобу. Чай або відвари з гінко білоби п`ють, якщо хочуть усунути такі симптоми, як замерзання кінцівок.

Зміцнюємо свій мотор У цьому питанні вам може допомогти глід. Наприклад, при гіпертонії, трава глоду має заспокійливий ефект. Якщо у вас знижений артеріальний тиск, то при своєму вживанні – глід надає тонізуючу дію. Глід призначають при недостатньому кровообігу, тиреотоксикозі. Досить приймати по одній чайній ложці даної лікарської рослини тричі на день за півгодини до прийому основної їжі.

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