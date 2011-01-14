Салом - по грипу і застуді

У той час, коли в Києві фіксуються випадки захворювання свинячим грипом, а офіційні особи погрожують другою хвилею грипу, багато українців починають пошуки чергових засобів захисту від захворювань. Але не завжди традиційні засоби виявляються ефективними, і тому приходить черга узяти на озброєння досягнення і народної медицини. Зокрема, як профілактику використовувати український «наркотик» - сало.

Адже, не дивлячись на те, що цей продукт має високу калорійність (700 ккал/100 г), сало дуже корисне. Адже саме воно здатне виводити токсини з організму, покращувати обмін речовин. «А якщо його їсти із зубчиком часнику, який багатий селеном, то можна і відмінно імунітет зміцнити, - помічає Олександр Кравченко, гастроентеролог. – А це буде абсолютно не зайвим зараз, коли в овочах і фруктах збереглося дуже мало вітамінів для підтримки сил в організмі».

Головне, не перестаратися з лікуванням. «Невеликого шматочка, вагою 20-30 г, - помічає пан Кравченко. – Буде досить для щоденного вживання».

segodnya.ua