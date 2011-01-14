Багато знеболюючих провокують серцевий напад

На думку досліджень, знеболюючі ліки, на зразок ібупрофена, у ряду людей збільшують ризик серцевих нападів і інсультів. До групи ризику належать літні люди з артритом, у яких спостерігаються проблеми з серцем. У великих дозах ліки шкідливі для організму людини.

Ученими з Швейцарії було проведено дослідження, в якому брали участь 116429 пацієнтів, з метою оцінки серцево-судинних ризиків, які пов`язані зі всіма нестероїдними протизапальними препаратами. По проведених результатах з`ясувалося, що ібупрофен підвищує ризик інсульту втричі.

При вживанні диклофенаку і еторикоксибу ймовірність смерті збільшується в чотири рази в результаті серцевого нападу. Ученими було досліджено сім препаратів, з яких напроксен виявився менш шкідливим, проте цей препарат може викликати подразнення шлунку, при цьому необхідне буде призначення нового препарату з протидіючим ефектом. По словах учених, при вживанні аспірину у великих дозах значно зростає ризик розвитку інфаркту і інсульту.

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