В Австралії знову очікують на повені

Зливи, що призвели до повеней в австралійському штаті Квінсленд, тепер загрожують штату Вікторія, розташованому за сотні кілометрів на південь.

Декілька тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки через наближення води, передає Бі-Бі-Сі.

Як очікується, протягом найближчих годин у місті Ічука вода досягне рекордного рівня. Щонайменше 34 міста вже відчули на собі загрозу затоплення, а два - Рочестер і Чарльтон - повністю відрізані від великої землі.

За минулий тиждень у штаті Квінсленд внаслідок повені загинули 17 осіб.