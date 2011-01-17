Лікарі назвали найкорисніші напої

Існують напої, які збагачують наш організм багатьма корисними речовинами.

Зелений чай. Цей напій знижує ризик виникнення остеопорозу, раку, серцево-судинних захворювань, захищає клітини від шкідливої дії та нейтралізує вільні радикали. У чаї також міститься фтор, який зміцнює кістки і благотворно впливає на зуби.

М`ятний чай допомагає впоратися з розладом шлунку, полегшує коліки, сприяє травленню, допомагаючи їжі рухатися через шлунково-кишковий тракт, знімає болі в м`язах і м`язову напругу.

Молоко засвоюється повільно, тому дозволяє відчувати ситість протягом певного часу. Кальцій міститься в молоці разом з вітаміном D, тому добре засвоюється. Більш того, кальцій допомагає клітинам спалювати жири, отже, молоко сприяє нормальному зниженню ваги.

Гарячий шоколад або какао покращують настрій і захищають від виникнення серцево-судинних захворювань.

Томатний сік захищає від багатьох форм раку, серцево-судинних захворювань. Журавлинний сік запобігає захворюванню ясен, допомагає впоратися з інфекціями сечовивідних шляхів. Апельсиновий сік містить вітамін С, що підвищує імунітет, захищає від багатьох хвороб, серед яких катаракта, рак. Він - відмінне джерело фолієвої кислоти, необхідної для запобігання дефектам розвитку плоду.

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