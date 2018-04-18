Чим корисне купання в ополонці, або Водохресний екстрим
Вважається, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей, тому багато хто цього дня купається. Але як це робити правильно?..
19 січня християни святкують Водохреща. Рано-вранці в це день прийнято святити воду. Вважається, що на Хрещення вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Також з цим днем пов`язана ще одна традиція: за старих часів, напередодні Йордана, в льоду вирубували великий хрест і встановлювали його вертикально поряд з лункою. Крижаний хрест прикрашали і обливали буряковим квасом, від чого він ставав червоним, а в лунку занурювалися всі охочі. Ця традиція збереглася досі. Той, хто зважився на це, вірить, що цілюща водохресна вода дасть йому здоров`я на цілий рік. Знаходяться смільчаки, які навіть в лютий мороз стрибають в крижану воду. Ми розповімо про те, як не треба поводитися, якщо ви зважилися на цей подвиг.
10 АНТИПОРАД МОРЖАМ-НОВАЧКАМ
Ніякої підготовки
Хрещення буває раз на рік, і нічого страшного не відбудеться, якщо ви упірнете без всякої підготовки. Тільки справжні зануди розтираються заздалегідь снігом і обливаються холодною водою в душі. Зате вони одержують від купання в ополонці насолоду, а не запалення.
Одягніться погламурніше
Ніякої шапки, більше гудзиків і застібок — хай всі побачать, який у вас добрий смак. А поки ви натягуватимете і застібатимете всю цю красу — обов`язково промерзнете до нитки.
Йдіть упірнати голодним
Хоча прийнята вами їжа піде на обігрів тіла і дасть енергію перенести холодовой стрес, але навіщо витрачати зайвий час на харчування?
Приходьте поодинці
Тоді ніхто не зможе подати вам рушник і викликати «швидку», якщо вам раптом стане погано.
Випийте аперитив
Алкоголь посприяє швидкому переохолодженню і дасть зайве навантаження на серце, а значить, пневмонія і інші запалення не за горами.
Відразу у воду
Упірнув-виліз і готово! А заразом і кров стрімким потоком потече до серця і мозку, загрожуючи вам інфарктом і інсультом.
Не знімайте плавки
Навіщо позбавляти оточуючих можливості помилуватися вашим купальником, який ви довго зніматимете на морозі і викручуватимете, втрачаючи дорогоцінні хвилини.
Довше сидите — більше оздоровитеся
Слідуючи такій логіці, чим довша за часом дія святої води, тим більше хвороб ви зможете зцілити. Але достатньо 10 секунд — якраз встигнете тричі зануритися, як годиться за традицією. Якщо сидіти довше, організм може не винести переохолодження.
З води — на лід
Після ополонки вистрибуйте прямо на лід, адже ви забули принести з собою килимок. Тільки не стійте дуже довго — мокрі п`яти швидко прилипають до льоду.
Витиратися ніколи
І без того вистачає клопотів — застібати гудзики і розчісувати на морозі волосся. Звичайно, вологе тіло під одягом швидко замерзне, і простуда вам гарантована.
ДУМКИ ФАХІВЦІВ
Олексій Івахненко, лікар-невролог, директор лікувально-діагностичного центру Міжнародного інституту біологічних систем:
«Насправді нічого страшного для здоров`я в такому ритуалі немає. Якщо йдеться про короткочасне занурення. Той стрес, який одержує організм за достатньо короткий проміжок часу, не встигає заподіяти здоров`ю людину шкоди, скоріше, навпаки. Різке занурення в холодну воду є сильним стресом (не тільки фізичним, але і психічним), своєрідним струсом для всього організму. Відбувається могутній викид гормонів надниркових. А, як відомо, гормональна терапія вважається одним з щонайпотужніших засобів в лікуванні багатьох захворювань. При короткочасному зануренні в холодну воду охолоджуються тільки зовнішні покриви, внутрішні органи, тим більше головний мозок, не встигнуть відчути дію холоду. А для підвищення своєї «морозостійкості» можна за 1,5-2 години до плавання з`їсти столову ложку риб`ячого жиру з скибочкою добре посоленого чорного хліба”.