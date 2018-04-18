Чим корисне купання в ополонці, або Водохресний екстрим

19 січня християни святкують Водохреща. Рано-вранці в це день прийнято святити воду. Вважається, що на Хрещення вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Також з цим днем пов`язана ще одна традиція: за старих часів, напередодні Йордана, в льоду вирубували великий хрест і встановлювали його вертикально поряд з лункою. Крижаний хрест прикрашали і обливали буряковим квасом, від чого він ставав червоним, а в лунку занурювалися всі охочі. Ця традиція збереглася досі. Той, хто зважився на це, вірить, що цілюща водохресна вода дасть йому здоров`я на цілий рік. Знаходяться смільчаки, які навіть в лютий мороз стрибають в крижану воду. Ми розповімо про те, як не треба поводитися, якщо ви зважилися на цей подвиг.

10 АНТИПОРАД МОРЖАМ-НОВАЧКАМ

Ніякої підготовки

Хрещення буває раз на рік, і нічого страшного не відбудеться, якщо ви упірнете без всякої підготовки. Тільки справжні зануди розтираються заздалегідь снігом і обливаються холодною водою в душі. Зате вони одержують від купання в ополонці насолоду, а не запалення.

Одягніться погламурніше

Ніякої шапки, більше гудзиків і застібок — хай всі побачать, який у вас добрий смак. А поки ви натягуватимете і застібатимете всю цю красу — обов`язково промерзнете до нитки.

Йдіть упірнати голодним

Хоча прийнята вами їжа піде на обігрів тіла і дасть енергію перенести холодовой стрес, але навіщо витрачати зайвий час на харчування?

Приходьте поодинці

Тоді ніхто не зможе подати вам рушник і викликати «швидку», якщо вам раптом стане погано.

Випийте аперитив

Алкоголь посприяє швидкому переохолодженню і дасть зайве навантаження на серце, а значить, пневмонія і інші запалення не за горами.

Відразу у воду

Упірнув-виліз і готово! А заразом і кров стрімким потоком потече до серця і мозку, загрожуючи вам інфарктом і інсультом.

Не знімайте плавки

Навіщо позбавляти оточуючих можливості помилуватися вашим купальником, який ви довго зніматимете на морозі і викручуватимете, втрачаючи дорогоцінні хвилини.

Довше сидите — більше оздоровитеся

Слідуючи такій логіці, чим довша за часом дія святої води, тим більше хвороб ви зможете зцілити. Але достатньо 10 секунд — якраз встигнете тричі зануритися, як годиться за традицією. Якщо сидіти довше, організм може не винести переохолодження.

З води — на лід

Після ополонки вистрибуйте прямо на лід, адже ви забули принести з собою килимок. Тільки не стійте дуже довго — мокрі п`яти швидко прилипають до льоду.

Витиратися ніколи

І без того вистачає клопотів — застібати гудзики і розчісувати на морозі волосся. Звичайно, вологе тіло під одягом швидко замерзне, і простуда вам гарантована.

ДУМКИ ФАХІВЦІВ

Олексій Івахненко, лікар-невролог, директор лікувально-діагностичного центру Міжнародного інституту біологічних систем:

«Насправді нічого страшного для здоров`я в такому ритуалі немає. Якщо йдеться про короткочасне занурення. Той стрес, який одержує організм за достатньо короткий проміжок часу, не встигає заподіяти здоров`ю людину шкоди, скоріше, навпаки. Різке занурення в холодну воду є сильним стресом (не тільки фізичним, але і психічним), своєрідним струсом для всього організму. Відбувається могутній викид гормонів надниркових. А, як відомо, гормональна терапія вважається одним з щонайпотужніших засобів в лікуванні багатьох захворювань. При короткочасному зануренні в холодну воду охолоджуються тільки зовнішні покриви, внутрішні органи, тим більше головний мозок, не встигнуть відчути дію холоду. А для підвищення своєї «морозостійкості» можна за 1,5-2 години до плавання з`їсти столову ложку риб`ячого жиру з скибочкою добре посоленого чорного хліба”.

segodnya.ua