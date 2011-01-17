Замість пластичних операцій - фізкультура

Якщо в кризі є позитивні сторони, то одна з них - стимул до занять фізкультурою. З початком економічної скрути в Португалії впав інтерес до пластичних операцій і зросла кількість тих, хто намагається виправити фігуру за допомогою фізичних вправ.

Як відзначив консультант кількох лісабонських клінік Фернанду Ешпошту, за останні роки число пацієнтів, що наважуються на пластичні операції, скоротилося на 40-50 відсотків. За його словами, багато жінок, дізнавшись на попередній бесіді про ціни, обіцяють подумати і порадитися з чоловіком, але більше не приходять. "На цьому контакти закінчуються", - констатував фахівець.

За словами пластичного хірурга Мануела Мартиньша, є зниження попиту на операції подібного типу як серед жінок, так і серед чоловіків. Але зниження попиту на послуги пластичних хірургів не означає, що люди перестали прагнути уповільнити хід біологічного годинника, запевнили фахівці. "За моїми спостереженнями, з кожним роком все більша кількість португальців відчуває необхідність виглядати добре, - відзначив він. - Просто в кризових умовах це проявляється по-іншому. Багато змушені зупинятися на економних способах підтримки форми. Поряд з бігом підтюпцем і самостійними заняттями люди шукають всілякі відносно недорогі курси аеробіки, йоги, відновлювальних вправ для тих, кому за 40 ".

Що стосується пластичних операцій, то найпопулярнішою залишається збільшення грудей за допомогою силіконових імплантів. "Найчастіше цього жадають дівчата від 18 до 25 років", - сказав Мануел Мартиньш. Нові молочні залози обходяться у 4-7 тис євро. На другому місці - ліпосакція, особливо живота і стегон. Вона коштує від 2 до 8 тис євро.

ami-tass.ru