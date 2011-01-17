Пірсинг на язику приводить до розладу шлунку

Пірсинг язика у багато разів збільшує ризик розвитку інфекції в ротовій порожнині, вважають учені з університету в Інсбруку, Австрія. До того ж вони з`ясували, що прикраси з нержавіючої сталі набагато небезпечніші, ніж титанові або пластмасові.

Дослідники під керівництвом доктора Інес Капферер запропонували 68 жінкам і 12 чоловікам з проколеним язиком вставити стерильні прикраси з чотирьох різних матеріалів: неіржавіючої сталі, титану і двох видів пластика – політетрафторетилену і поліпропілену. Коли за два тижні прикраси зняли і на них зміряли концентрацію бактерій, дослідники виявили, що більше всього шкідливих мікроорганізмів на сталевих.

Серед того, що виявилося на їх поверхнях, виявилися стафілококи, стрептококи і псевдомонади – бактерії, що викликають інфекції порожнини рота і розлад травлення. Учені вважають, що на поверхні сталі легше утворюється «біоплівка», в якій відбувається інтенсивне зростання бактерій.

На думку доктора Капферер, любителям пірсингу варто уникати не тільки сталевих прикрас, але і титанових – і через ризик інфікування, і через можливості травмувати зуби і ясна.

newsland.ru