Рекордні морози у Естонії

Рекордні морози зафіксовані в неділю на півдні Естонії, де температура знизилася до 26,3 градусів морозу.

Як передає РІА Новости з посиланням на естонське телебачення, температурний рекорд, як і минулої зими, було встановлено в місті Йигева.

У січні 2010 року там була зафіксована температура 32,4 градуса нижче нуля. Абсолютний температурний рекорд належить все тому ж місту Йигева, де 17 січня 1940 року термометр зупинився на позначці мінус 43,5 градуса морозу.