Тривалі стосунки бережуть здоров'я

Довгострокові стосунки захищають від депресії, куріння і алкоголізму, вважають учені з університету Отаго в Новій Зеландії. При цьому, на їх думку, абсолютно не обов`язково одружуватися.

Учені зібрали матеріал про більш ніж 1000 новозеландців. Коли учасникам експерименту було від 25 до 30 років, їм поставили питання про особисте життя протягом останнього року і перевірили їх на наявність депресії, тривожного розладу, фобій і залежностей від психоактивних речовин.

З`ясувалося, що наявність триваліших стосунків корелює із зниженням ймовірності психологічних проблем.

Так, до 30 років ознаки депресії виявилися тільки у 15,6 відсотка з тих, хто перебував у тривалих стосунках, і у 23 відсотків серед тих, у кого романи були короткі. Менше всього – 9,2 відсотків – випадків депресії виявилося серед тих, чиї стосунки тривали більше п`яти років.

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