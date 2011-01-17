Курага врятує від набряклості ніг

Набряк - це скупчення надмірної кількості рідини в тканинах. Причини, по яких набрякають ноги, можуть бути різними...

Взимку у мене завжди набрякають ноги. Від цієї напасті рятуюся курагою - заливаю 50 г сухофруктів склянкою кип`ятку, настоюю 3-4 години, проціджую і приймаю по півсклянки 2 рази на день. Допомагає відмінно!

Казань

Коментує Віра Кукарцева, лікар-терапевт вищої категорії:

- Курага має сечогінну дію і тому використовується при багатьох захворюваннях, що супроводжуються набряками, - зазвичай це хвороби нирок, печінки і серцево-судинної системи. Взимку компот з кураги особливо корисний. Адже висушена абрикоса - джерело калію, каротину, фосфору, кальцію, заліза, вітаміну В5, а пектини, що містяться в куразі, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Проте набряки часто - ознака серйозного захворювання, важливо з`ясувати його причину і пройти відповідний курс лікування.

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