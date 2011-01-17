Медики - проти боксу

Німецькі лікарі провели глобальне дослідження, присвячене вивченню впливу боксу на здоров`я спортсменів. У результаті з`ясувалося, що цей вид спорту провокує психоневрологічні проблеми і навіть недоумство.

Ханс Форстл зі своїми колегами з Технічного університету Мюнхена вивчали проблеми щодо гострих і відстрочених ускладнень, які спуостерігаються у боксерів протягом спортивної кар`єри.

У ході роботи були проаналізовані десятки найбільших досліджень здоров`я боксерів протягом останніх десяти років. Підсумки дослідження автори опублікували в Німецькому міжнародному медичному журналі (Deutsches Arzteblatt International). Як виявилося, понад 20% боксерів проходять лікування в Німеччині з приводу психоневрологічних проблем.

www.med2.ru