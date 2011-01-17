В Італії створені пігулки від жіночих зрад

Італійські учені винайшли препарат, який дозволить чоловікам контролювати сексуальну поведінку своїх дружин і подруг. Іншими словами розробка фахівців з наукового інституту у Флоренції здатна запобігти жіночій зраді, пишуть італійські ЗМІ.

Як розповів керівник роботи Джузеппе Район, цей препарат діє тільки на жінок, а його принцип заснований на гормональній корекції. У повідомленні уточнюється, що часто причиною розлучень стає зрада дружини, обумовлена збоєм в ендокринній і нервовій системі.

Щоб уникнути цього, необхідно підвищити тягу до шлюбних партнерів, а для цього потрібно стабілізувати не тільки баланс гормонів в організмі, але і зробити так, щоб представниці прекрасної статі мали сексуальні відчуття тільки до своєї другої половинки. Саме з цією метою італійські фахівці винайшли пігулку, яка називається жіноча вірність. До складу ліків входить тестостерон і невелика кількість нейростимуляторів.

Ці нейростимулятори починають впливати на жіноче збудження при контакті з чоловіками. Механізм роботи препарату дуже простий. Річ у тому, що в сексуальних стосунках виробляється певний рівень речовин, призначений для конкретного партнера. Ця пігулка і дозволяє контролювати цей рівень за допомогою комбінації гормонів і нервових процесів.

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