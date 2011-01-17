Сміх підвищує шанси завагітніти

Ізраїльські учені виявили, що сміх жінки після імплантації ембріона значно підвищує шанси завагітніти при екстракорпоральному заплідненні (АЧ), пише видання Daily Mail.

Дослідники з медичного центру Асаф ха-Рофе в Цріфіне провели експеримент на 219 жінках, що проходять процедуру АЧ. Половину з них безпосередньо після перенесення ембріона в матку протягом 15 хвилин розважав спеціально навчений клоун. Одягнений в костюм кухаря, він показував фокуси і жартував про приготування їжі.

У 36,4 відсотка пацієнток, яких смішив клоун, АЧ привело до вагітності. Серед інших цей показник склав лише 20,2 відсотка. Після введення поправок на такі чинники як вік, тип безпліддя і кількість перенесених ембріонів виявилось, що сміх після процедури підвищив ймовірність вагітності більш ніж удвічі.

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