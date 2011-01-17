У Грузії лютує свинячий грип

У Грузії з початку цього року чотири людини померли від свинячого грипу, троє з них - вагітні жінки.

Як повідомили в Центрі інтенсивної медицини і контролю захворювань, четвертою жертвою хвороби стала 32-річна жінка, яка померла в клініці міста Кутаїсі. Лікарі відзначають, що пацієнтка занадто пізно звернулася до лікарів, а тому тижневе лікування не дало позитивних результатів. Аналогічна ситуація була і з трьома попередніми жертвами хвороби.

У цьому зв`язку Міністерство охорони здоров`я Грузії вже виступило із зверненням до громадян негайно звертатися до лікарів при перших симптомах небезпечного для життя вірусу.

Вірус свинячого грипу вважається потенційно небезпечним, оскільки вчені впевнені в його здатності мутувати і, таким чином, зводити нанівець всі зусилля з пошуку вакцини. Скептики заявляють, що оголошена небезпека сильно завищена, а метою піднятого навколо свинячого грипу переполоху було збільшення фінансування медичних дослідницьких центрів.

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