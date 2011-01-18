За відмову від аборту хотіли виплачувати допомогу

Держдума РФ відхилила законопроект, що передбачає виплату допомог за відмову від аборту, повідомляє РІА Новини. Депутати проголосували проти законодавчої ініціативи, що йшла від членів фракції ЛДПР, у тому числі віце-спікера Держдуми Володимира Жириновського.

Автори документа пропонували встановити новий вид одноразової допомоги у розмірі 100 тисяч рублів для жінок, що відмовилися від штучного переривання вагітності. Після пологів мати могла розраховувати на допомогу в разі передачі дитини на піклування держави.

Розробники законопроекту вважають, що матеріальне стимулювання вагітних дозволило б не тільки збільшити чисельність населення РФ, але і зберегти здоров`я жінок репродуктивного віку. За їх оцінками, завдяки фінансовій підтримці держави від абортів відмовилися б до 10 відсотків жінок.

Згідно з висновком думського комітету з питань сім`ї, жінок і дітей, представлений на розгляд документ спрямований на відмову від материнства. Фахівці комітету відзначили, що громадські форми виховання не зможуть замінити дитині сім`ю.

medportal.ru