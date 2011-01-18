Починаємо боротьбу зі старінням шкіри

Косметологи стверджують, що після двадцяти п`яти років шкіра жінки вимагає іншого догляду, так як з цього періоду шкіра починає, на жаль, старіти. Про те, як відстрочити це неприємне явище, і поговоримо в цій статті.

Звичайно, у двадцять п`ять років ознаки старіння шкіри ще не так помітні, але процес уже запущено, і в наших силах вплинути на нього. Не варто пускати все на самоплив, сподіваючись на сучасні методики омолодження, такі як пластичні операції і уколи краси. Справа в тому, що вони не завжди є повністю безпечними і несуть певний ризик для жінки.

Дуже важливо рятувати шкіру від ороговілих частинок, які заважають їй «дихати». В якості таких «очищаючих» процедур відмінно підійдуть різноманітні пілінги. Ви можете використати мелену каву, але застосовувати їх слід з максимальною обережністю, так як грубі частинки кави і інтенсивні масажні рухи здатні пошкодити шкіру. Можна також застосовувати і перемелену вівсянку, морську сіль.

Допомогти шкірі позбавитися відмерлих частинок шкіри можна і за допомогою фруктових пілінгів. Зробити такого роду пілінг можна не тільки в салоні краси, а й у себе вдома, провівши його самостійно. Для фруктового пілінгу вам знадобиться звичайний грейпфрут. Розріжте його навпіл, трохи відіжміть сік з однієї половинки і почніть круговими рухами водити м`якоттю по шкірі. До речі, такий фруктовий пілінг відмінно підійде і для шкіри тіла. Після процедури шкіра перетворюється буквально на очах. Плюсом такого фруктового пілінгу є ще й те, що він не вимагатиме від вас великих грошових вкладень, тим більше, що купити грейпфрут раз на тиждень або два може дозволити собі будь-яка жінка.

Важливу роль у боротьбі зі старістю шкіри грає і її захист від сонячних променів, особливо взимку. Саме зараз агресивна дія сонячних променів зростає в кілька разів, оскільки вони потрапляють на шкіру не тільки безпосередньо від сонця, але також відображаються ще й від снігу. Тому перед кожним виходом на вулицю навіть взимку, не полінуйтеся і нанесіть на шкіру захисний крем.

Не забувайте і про те, що правильне харчування і регулярні фізичні навантаження також є нашими помічниками у боротьбі зі старінням шкіри. Нежирні білкові продукти, овочі, фрукти, цільні злаки і достатня кількість рідини будуть підтримувати молодість шкіри.

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