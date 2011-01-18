Чарівна сила води

Без води неможливо уявити свій щоденний туалет. Адже саме завдяки воді ми змиваємо з тіла піт, бруд, а прийняття ванни або душу здатне налаштувати нас на активну роботу або ж заспокоїти.

Після важкого дня допомагає відновити сили ванна. Причому лікарі радять для цього приймати теплі або гарячі ванни. Вода в гарячій ванні не повинна перевищувати температуру в сорок три градуси, та й тривалість процедури становить всього лише п`ять хвилин. Взагалі з прийняттям гарячих ванн слід проявляти обережність. Справа в тому, що занадто гаряча вода здатна нашкодити людям, що мають проблеми з серцем. У будь-якому випадку стежте за своїм самопочуттям, і якщо ви відчуваєте нездужання, то краще від гарячої ванни відмовитися.

Інша справа теплі ванни - температура води не перевищує тридцять дев`ять градусів. Така ванна переноситься набагато легше, та й не несе загрози для здоров`я. Приймати теплі ванни можна не довше п`ятнадцяти хвилин. Пам`ятайте про те, що перед самою ванною краще не їсти. В ідеалі після прийому їжі повинно пройти, принаймні, три години і тільки тоді можна приступати до водних процедур.

Ванни можуть бути також лікувальними або ж гігієнічними. В останньому випадку косметологи рекомендують перед тим, як приступити до вмивання, трохи поніжитися у воді, давши шкірі гарненько розпаритися. Тільки потім можна очищати тіло за допомогою мочалки з натуральних матеріалів.

За допомогою ванни можна навіть надати шкірі легкий відтінок засмаги. Для такої ванни вам буде потрібно дві ложки чебрецю і листя чорної смородини, ложка материнки, три ложки ромашки і п`ять ложок череди і кропиви. Всі інгредієнти необхідно залити двома літрами окропу і залишити на півгодини. Після настій проціджують і додають його у ванну.

А ось рецепт ванни, який допоможе позбавитися від такої неприємної проблеми, як судинні сіточки на тілі. Необхідно зауважити, що лікування має тривати не менше трьох місяців, протягом яких ванну слід приймати хоча б двічі на тиждень. Отже, для ванни вам слід промити п`ятдесят грамів листя винограду і помістити їх у ванну. Температура води повинна дорівнювати тридцяти шести градусам. Загальна тривалість ванни п`ятнадцять хвилин.

Залишайтеся красивими!

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