Які хвороби лікують зимові фрукти

До зимових холодів дозрівають справжні вітамінні бомби, які при правильному вживанні допомагають організму пережити зиму без втрат, - розповідає Ігор Сокольський, кандидат фармацевтичних наук, спеціаліст з фітохімії.

Хурма - єдиний фрукт, смак якого покращує мороз

Переваги

* Головна цінність хурми - високий вміст йоду. Його показано для профілактики і лікування захворювань щитовидної залози.

* Колір плодів вказує на високий вміст бета-каротину - речовини, яка бореться з вільними радикалами і перешкоджає старінню.

* У хурмі є калій, який підтримує роботу серцевого м`яза, залізо, незамінне для профілактики анемії, вітаміни С і Р тонізують судини, і магній, що перешкоджає появі каменів у нирках.

* Хурма багата на пектин, який стимулює травлення, абсорбує жовчні кислоти і холестерин. Вона показана при розладі травлення.

* Сік володіє бактерицидними властивостями і показаний при отруєннях та захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Недоліки

* Хурма швидко гниє. Темні плями на фрукті - ознака псування.

* Через значну кількість цукрів, хурму не слід їсти тим, хто страждає на цукровий діабет і ожиріння.

* Вживання плодів хурми у великій кількості може призвести до непрохідності кишечнику.

Мандарин - новорічний фрукт

Переваги

* Високий вміст вітаміну С, який зберігається практично без втрат навіть при тривалому зберіганні.

* Вітаміни: D, що захищає від рахіту, і К, що підтримує еластичність кровоносних судин.

* У мандаринах присутній синефрін - рослинний "спалювач жиру" і розчинник слизу. При бронхіті та астмі вранці рекомендується випивати склянку мандаринового соку - це допомагає очистити легені і бронхи від слизу.

* Високий вміст амінокислот робить мандарини ефективним засобом від набряків.

Недоліки

Через велику кількість фруктових кислот, що подразнюють слизову оболонку шлунку, кишечнику і нирки, мандарини не рекомендуються при гепатиті, холециститі, ентеритах, гастритах з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки

Журавлина - один з найефективніших природних антибіотиків

Переваги

* Одна з небагатьох ягід, в якій присутні Р-активні речовини, які зміцнюють стінки судин і мають протизапальну, ранозагоювальну та антирадіаційна дією, а також корисні при атеросклерозі, гіпертонії, ангіні та ревматизмі.

* До складу журавлини входять органічні кислоти (лимонна, бензойна та ін), цукор і мінеральні речовини (калій, фосфор, натрій, залізо, марганець, алюміній, цинк). У ягодах журавлини містяться вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6), вітаміни Е, РР, К1.

* Журавлина ефективна при інфекціях сечостатевої системи і хворобах нирок. Гарячий журавлинний кисіль - визнаний жарознижуючий засіб.

* Журавлинний сік з медом - прекрасний полоскання при запальних захворюваннях горла.

* Унікальна властивість - журавлина підсилює дію ліків, що приймаються (зокрема, антибіотиків).

Недоліки

Журавлина протипоказана при гострих захворюваннях печінки, шлунка, кишечника, при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, при прийомі сульфамідних препаратів.

Гранат - "червоний лікар" - один з найкорисніших фруктів на землі

Переваги

* Вітаміни групи В, РР, С, провітамін А (каротин), що містяться в плодах, беруть участь у процесах обміну і синтезі білків, нормалізують обмін жирів і вуглеводів. Фолацин (аналог фолієвої кислоти) сприяє кровотворенню, пектинові речовини корисні при різних запальних захворюваннях органів травлення.

* Вживання граната знімає жар, нормалізує артеріальний тиск, зменшує кашель. Відомий гранат і своєю знеболюючою дією.

* Головна корисна властивість граната - його здатність підвищувати гемоглобін у крові, імунітет до різних хвороб та апетит.

* Гранатовий сік є сильним антиоксидантом. Він має сечогінну, жовчогінну, протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію, покращує травлення.

Недоліки

* Сік граната протипоказаний при гастриті і виразковій хворобі шлунка.

* Викликає запори, тому його краще розбавляти морквяним, буряковим соком або кип`яченою водою у співвідношенні 1:3.

* З обережністю слід вживати гранат і людям з чутливими зубами - сік граната роз`їдає стоншену емаль.

* Вживання великої кількості відварів і настоїв із плодів і кори граната може привести до запаморочення, загальної слабкості, нудоти і блювоти, судом і порушення зору.

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