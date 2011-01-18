Як стервозність і озлобленість вбивають жінок

Вісім років вчені вивчали, як характер жінки діє на стан її здоров`я. Виявилося, що стервозність і озлобленість призводять до серйозних наслідків.

Дослідження за участю 100 000 жінок показало, що стерви живуть набагато менше, ніж жінки з м`яким і поступливим характером, повідомляє The Telegraph.

Так, в організмі жінок, які часто дратуються і перебувають у гніві, підвищено рівень гормонів стресу (адреналін, норадреналін, дофамін, кортизол). За рахунок цього погіршується робота серцево-судинної системи.

Крім того, стервозність підриває імунну систему і сприяє розвитку головних болів.

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