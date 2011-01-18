Чому таблетки не можна розламувати

До неправильного дозування може призвести звичка розламувати таблетки. Дослідники з Гентського університету в Бельгії впевнені: про роздільну лінію, яку мають багато таблеток, краще взагалі забути.

Вчені попросили добровольців розламати вісім таблеток різного розміру і форми, використовуючи три методи. Вони скористалися особливим пристроєм для розламування, ножицями і кухонним ножем. Даний експеримент показав, що 31% розділених таблеток, відрізнялися за дозуванням.

Найбільш адекватний результат давав поділ таблетки за допомогою спеціального пристрою. Однак у 13% випадків помилка все одно фіксувалася. Препарати, що брали участь в експерименті, прописували від цілого ряду захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, серцеву недостатність, тромбоз і артрит.

Коментує керівник дослідження, лікар Шарлот Веррі: "Пігулки ділять з багатьох причин: щоб зробити дозування більш "гнучким", полегшити проковтування препарату і заощадити гроші, якщо лікар виписує дозу, меншу від тієї, що міститься в пігулці. Між тим, внаслідок розламування таблетки значне кількість активної речовини може бути втрачено. Виробникам слід випускати на ринок більшу різноманітність лікарських форм і дозувань".

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