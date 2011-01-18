Огрядність позначається на роботі мозку

Збільшення об`єму талії може позначитися на мозку, пише New Scientist, посилаючись на наукові дослідження.

Тучність пов`язують з підвищеною небезпекою щодо діабету другого типу, який, як відомо, асоціюється зі зниженням пізнавальних здібностей. "Тому Антоніо Конвіт з кафедри медицини Нью-Йоркського університету вирішив з`ясувати, який вплив має огрядність на фізичну структуру мозку", - йдеться у статті. За допомогою магнітно-резонансної томографії він порівняв мозок 44 огрядних пацієнтів з мозком 19 струнких людей того ж віку.

Він з`ясував, що в огрядних пацієнтів більше рідини в мигдалеподібній залозі - ділянці мозку, яка відповідає за харчову поведінку. Він також виявив, що у них менша очно-лобова кора, що відповідає за контроль імпульсів, а також бере участь у харчовій поведінці, що може означати, що у них менше нейронів або ці нейрони менше.

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