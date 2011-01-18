Кому заборонено купання в ополонці

На свято Богоявлення, що відоме у народі як Водохреща, центральне місце займають обряди, пов’язані з водою, і один з них – купання в ополонці. З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, Київський міський Центр здоров’я, Головне управління охорони здоров’я КМДА закликає виважено підходити до цього обряду.

«Купання в ополонці взимку, без попередньої підготовки, може бути небезпечним для людей похилого віку, дітей, осіб, які страждають на гострі та хронічні захворювання», - підкреслює головний лікар Київського міського Центру здоров’я Отто Стойко. Зимове плавання – найвища форма загартування холодом. Воно викликає максимальне напруження всіх фізіологічних механізмів терморегуляції і впливає на організм людини, викликаючи значні зміни в діяльності практично всіх систем і органів.

Отто Стойко зазначає: «Безпосередньо після запливів в ополонці відзначається, зокрема, збільшення в крові кількості формених елементів, особливо лейкоцитів і лімфоцитів. І це явище, яке дещо нагадує стрес, зберігається протягом 4 годин. Безумовно, при атеросклерозі, гіпертонії, ревматизмі, активних формах туберкульозу легенів, інших гострих і хронічних захворюваннях відхилення такого роду не лише небажані, а й неприпустимі».

Але, якщо людина здорова і підготовлена до зимового купання, то вона має суворо дотримуватись правильного строгого дозування холодового навантаження, а також гігієнічних правил, в першу чергу принципів поступовості і послідовності.

Тому якщо ви вирішили розпочати загартовуватися купанням в ополонці, спочатку порадьтесь з лікарем і не забувайте про наступні правила: