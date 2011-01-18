Жінка померла напередодні пологів через свинячий грип

Слідчий комітет Російської Федерації по Челябінській області проводить дослідчу перевірку за фактом смерті мешканки Челябінська, що хворіла на свинячий грип напередодні пологів. 28-річна Христина Планкова була доставлена в лікарню 10 січня, а 17-го числа померла в реанімації.

За результатами аналізів встановлено, що дівчина була заражена на вірус свинячого грипу, повідомили слідчому управлінні СК РФ по Челябінській області.

Два дні тому повідомлялося, що в Томську і Томській області зареєстровано епідемічний підйом захворюваності на грип. У Томськ вже прибув керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

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