Кращі години для зачаття дитини в січні

Якщо ви плануєте зачаття дитини в 2011 році, правильно робити це з урахуванням місячних ритмів. Більш того, вибір дати і години ведеться навіть залежно від того, зачаття дитини якої статі ви плануєте: хлопчика чи дівчинки.

Фахівці радять: зачинати дітей краще зараз, взимку. Справа в тому, що вчені вже давно переконалися: діти, які народилися восени, більш активні фізично, ніж їхні однолітки, що з`явилися на світ у весняні місяці.

Вивчаючи спосіб життя 14 тисяч дітей та підлітків, британські вчені виявили, що ті з них, хто народився восени, за приблизними підрахунками на 9% більше активні фізично, ніж ті, що з`явилися на світ навесні. Проте учені поки не можуть пояснити феномен такої істотної відмінності у фізичній активності людей, що народилися в осінні та весняні місяці.

Астрологічний календар зачаття дитини на січень

Зачати дівчинку

З 22 січня (01:11) до 23 січня (01:29)

З 26 січня (04:17) до 27 січня (6:16)

З 30 січня (16:05) до 31 січня (20:29)

Зачати хлопчика

З 20 січня (00:17) до 21 січня (00:51)

З 24 січня (02:00) до 25 січня (2:52)

З 28 січня (08:56) до 29 січня (11:12)

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