Чому сучасне життя зумовлює рак - наукове дослідження

Рак - сучасна хвороба, обумовлена нашим раціоном харчування, способом життя і екологічною обстановкою, стверджує в статті, опублікованій в The Daily Mail професор Розалі Девід. За статистикою, кожен третій рано чи пізно занедужує на рак, у Великобританії онкологічні захворювання стають причиною чверті смертей, пише вона.

Тим часом Девід стверджує, що вона та її співавтор професор Міхаель Циммерман за 30 років вивчення останків людей давнини виявили лише поодинокі випадки раку. Із сотень мумій - лише у трьох: однією мумії з Чилі, з Італії XIV століття і давньоєгипетської. З тисяч кісток - лише в одній: це кістка черепа з Штеттіна, Німеччина, віком 34 тисяч років. У давньоєгипетських документах немає чітких згадок про рак, хоча єгиптяни мали глибокі медичні знання.

Отже, рак має антропогенне походження, і його поширення - наслідки індустріального сучасного суспільства, в умовах якого люди відчувають потужний стрес, переконана лікар Девід.

Опоненти заперечують, що рак - переважно хвороба старих, і в давнину, коли тривалість життя була набагато нижча, більшість до нього просто не доживала. Проте Девід підкреслює, що вона не виявила ознак раку в останках тих, хто до старості все-таки дожив, хоча остеопороз і атеросклероз були наявні. Водночас лікар Циммерман шляхом спеціальних експериментів виявив, що при муміфікації злоякісні пухлини зберігаються чудово.

Девід зазначає: сьогодні ми їмо значну кількість готових продуктів, часто з високим вмістом канцерогенних речовин, а також пересолені напівфабрикати, жирне і солодке. Для порівняння: більшість давніх єгиптян харчувалися свіжою рибою, фруктами та овочами, м`ясо їли тільки по великих святах.

В давнину люди не вели сидячий спосіб життя, населення займалося фізичною працею. Єгипет був переважно аграрною країною, тож населення не страждало від бід сучасного міста - поганої екології, перенаселеності і стресу. "Також слід зазначити, що в Стародавньому Єгипті, як і в Стародавньому Римі та Стародавній Греції, гігієна була на дуже високому рівні: було гарне водопостачання, каналізація і лазні", - пише автор.

Наш спосіб життя - більш нервовий і при цьому сидячий. Ми страждаємо на ожиріння і мучимося від стресу - факторів, які, на думку багатьох учених, викликають рак. Девід закликає читачів змінити спосіб життя.

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